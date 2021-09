L'incontournable : Azouz Begag pour son roman "L'arbre ou la maison" sur Auvio

Azouz BEGAG pour son dernier roman "L'Arbre ou la Maison" (Julliard). De retour en Algérie, deux frères redécouvrent la maison de leur enfance, en même temps qu’un pays en pleine révolution démocratique. Un voyage initiatique fait de chair, de larmes et de rires. Après une longue absence et la mort de leur mère, deux frères lyonnais se rendent à Sétif pour s'occuper de la maison familiale à l'abandon. Tandis que Samy craint de retourner dans cette ville où il n’a plus de repères, Azouz veut assister à la révolution démocratique qui secoue le pays de leurs racines. Par-dessus tout, il espère