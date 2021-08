L'incontournable : L'intime Festival, chapitre 9 sur Auvio

Le chapitre 9 de l'Intime Festival prendra ses quartiers ces 26, 27, 28 et 29 août au théâtre de Namur. Initié par Benoît Poelvoorde, ce festival reçoit des invités prestigieux autour de la littérature. Des lectures, des rencontres, des grands entretiens sont au programme encore cette saison. Les cinéastes Benoît Delépine et Gustave Kervern, la chanteuse Brigitte Fontaine, le metteur en scène Pietro Pizzuti, l'écrivain Philippe Jaenada, et bien d'autres, vont se croiser au Théâtre de Namur pour échanger sur l'art, la culture, la société, l'humanité. On en parle avec Catherine SALEE qui fera