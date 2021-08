Françoise BARE viendra nous parler du collectionneur belge Hubert Bonnet, propriétaire d’une fondation CAB à Ixelles. Espace à but non-lucratif qui vise à promouvoir l’art minimal et conceptuel belge et international. Hubert Bonnet y expose une partie de ses œuvres, l’autre partie étant exposée à Saint Paul De Vence.