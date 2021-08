L'incontournable : Le Gaume Jazz Festival sur Auvio

Créé en 1985 par Jean-Pierre BISSOT, directeur des Jeunesses Musicales du Luxembourg belge, le Gaume Jazz Festival s’est distingué dans l’été culturel belge par son ambition artistique mêlant le jazz belge et les productions majeures européennes ainsi que par sa détermination à défricher les productions les plus « émergentes » de la jeune génération. Le Gaume Jazz c’est trois jours de fête au cœur de la « Gaume », sur le site bucolique de Rossignol. Pour sa 37ème édition, qui se déroulera ces 6, 7 et 8 août, le festival recevra entre autres le Félix Zurstrassen Quartet, Tuur Florizoone ou en