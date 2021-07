L'incontournable : La diffusion de poésie dans le métro sur Auvio

Une dose de poésie en prenant votre métro, c'est ce que propose le projet "Gouttes de poésie" dans le cadre de la campagne "Get Back" de la STIB. Des poèmes d'Emile Verhaeren et Karel van de Woestijne ont été enregistré par quatre comédiens et comédiennes. L'idée est d'encourager tout un chacun à reprendre une vie culturelle et sociale "normale". Nous recevons, pour en parler, Grégoire POLET, écrivain et instigateur du projet.