L'Actu culturelle



Tourné entre Lesbos et Vienne, "The Remains - Après L'Odyssée" suit les traces visibles et invisibles laissées par les tentatives dangereuses de traversée de la Méditerranée – sur la côte, chez les survivants et chez ceux qui tentent d’aider dans ces circonstances exceptionnelles. Un documentaire signé Nathalie BORGERS, qui est avec nous ce mercredi.