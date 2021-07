A l’occasion des 50 ans de la mort de Jim Morrison, chanteur du groupe américain The Doors, Gorian Delpature et Pierre Mélotte ont réalisé un feuilleton radio de 45 épisodes qui raconte son histoire et celle du groupe sous forme de lettres adressées à Morrison. Gorian DELPATURE vient nous donner un avant-gout de cette série remplie d’histoires de rock et de poésie, de génie et de chaos.