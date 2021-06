L'incontournable : Marcel Javaux pour son livre "Libre arbitre" sur Auvio

François HEUREUX reçoit Marcel Javaux. Dans son livre "Libre arbitre", l’ancien chroniqueur de la RTBF revient sur son parcours incroyable de près de 1000 matches arbitrés, sur ses plus grandes fiertés mais aussi sur ses profondes déceptions dans le monde du football. Il a été joueur amateur, puis arbitre pendant 28 ans, et enfin consultant pendant plus de 13 ans sur les antennes de la RTBF aux côtés de Michel Lecomte, Benjamin Deceuninck et toute l’équipe de l’émission La Tribune… En une vie, Marcel Javaux a embrassé plusieurs carrières, mais toujours avec un seul but : servir le ballon ron