On reçoit le chanteur SAULE pour la sortie de son 5e album « Dare-dare » ce vendredi. Baptiste Lalieu de son vrai nom a absorbé 1000 rencontres, 1 confinement et des dizaines de chansons. Le voici avec un nouvel album rempli de textes ciselés et d'histoires de couples, d'enfants, de p’tits vieux, d'états d'âmes et de bleus (au cœur). Il interprétera en direct un extrait de sa chanson « Rebelle Rêveur ».