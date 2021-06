L'incontournable : Le documentaire "Addio Addio Amore" sur Auvio

Le 23 juin 2021, la Belgique et l'Italie célèbreront le 75e anniversaire des accords entre les deux pays sur l'échange des hommes contre du charbon. Un texte qui scella le destin de milliers de travailleurs italiens venus extraire le charbon dans les mines belges. Ce film rend hommage au courage de ces hommes à travers le récit des femmes qui ont partagé leur vie et leur aventure. Pour la 1ère fois, l'histoire de l'immigration italienne sera racontée du point de vue exclusivement des femmes. Ce sont elles, les fiancées, les épouses, les mamans, les sœurs qui racontent leur immigration et leu