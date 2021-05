L'incontournable : Le documentaire de Charlotte DIAMENT "Héritières" sur Auvio

La treizième édition du Festival du film documentaire Millenium se déroule durant tout ce mois de mai. L'objectif du festival : questionner les différentes réalités de nos sociétés au travers d'une soixantaine de documentaires, belges et internationaux. Parmi cette sélection, le documentaire de Charlotte DIAMENT "Héritières". À Bruxelles, dans les années 90, on rêve encore ça et là aux utopies et à la fraternité entre les peuples. L’école se veut le chantre du multiculturalisme, du progrès et de l’égalité. Quatre jeunes filles issues d’origines différentes grandissent dans ce contexte et se