Le dernier roman de Franz-Olivier GIESBERT "Rien qu'une bête" (Albin Michel) met en scène Charles, un septuagénaire qui, pour dénoncer le sort fait aux bêtes, s'engage à subir celui d'un cochon voué à l'abattage. Suspense, conte satirique et plaidoyer rageur, Rien qu'une bête est un roman qui pourrait changer définitivement votre regard sur les animaux... et les hommes. On en parle avec l'auteur.