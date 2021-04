L'incontournable : "Comment ne pas être esclave du système" d'Alexandre Lacroix sur Auvio

L'Actu culturelle: on reçoit Alexandre LACROIX pour son livre "Comment ne pas être esclave du système" (Allary). Directeur de la rédaction de Philosophie magazine depuis son lancement en 2006, il est président et cofondateur d’une école d’écriture, Les Mots (www.lesmots.co), dont les ateliers animés par des écrivains chevronnés, réunissent chaque année 3000 participants désireux de s’initier à l’art d’écrire et de raconter.