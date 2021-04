L'incontournable : La série Instagram "Virages" sur Auvio

6 jeunes réalisateurs racontent les « virages » pris par 6 personnes durant le confinement. 6 épisodes, de 6 minutes qui font état de préoccupations intimes, de questions universelles : Où vivre (quel lieu) ? Quel métier ? Quel loisir ? Comment faire quand tout est à l’arrêt et qu’on est vraiment « à poil », face à soi-même ? La web série "Virages" diffusée sur Instagram, tentent quelques réponses à ces questions. On en parle avec Maxime COTTON, coordinateur (et réalisateur) du projet.