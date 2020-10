L'incontournable : Les 10 ans d'Instagram sur Auvio

Le 6 octobre 2010, Kevin Systrom et Mike Krieger créaient un nouveau réseau social basé sur le partage de photos. Le succès fut immédiat. Instagram fêtera ses 10 ans ce mardi. L’application revendique plus d’un milliard d’utilisateurs, et a bousculé notre façon de manger, voyager, consommer. Au fil des années de nouveaux termes sont apparu tels que #Foodporn, #nofilter ou #travelgram. Comment expliquer l’explosion de cette appli ces dernières années ? Sur quel business model se base-t-elle ? Qui sont les véritables têtes pensantes ? Retour sur ces dix dernières années avec Marie VANCUTSEM.