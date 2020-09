L'incontournable : La saison 2 de "Belgian Crime Story" sur Auvio

Suite au succès de sa première saison diffusée en décembre 2019, le podcast « Belgian Crime Story » revient ce lundi 14 septembre avec une deuxième salve de récits de fiction criminelle inspirés d'histoires vraies. Pour les raconter, cinq nouveaux auteurs belges ont prêté leurs voix au podcast : Anne Gruwez, Christophe Bourdon, Nadine Monfils, Jasmina Douieb et Jean-François Viot. On en parle avec Jasmina DOUIEB, actrice et metteuse en scène belge.