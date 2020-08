Ce jeudi matin, une histoire d’adolescents qui doivent apprendre à vivre avec leurs blessures. C’est une très belle BD italienne, parue en français chez Rue de Sèvres. Cela raconte les retrouvailles entre Lisa et Aless, qui se sont quittés des années plus tôt sans véritable explication, alors qu’ils étaient comme frère et sœur... Ça s’appelle donc « 21 jours avant la fin du monde »