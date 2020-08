L'incontournable : Crise culturelle : naissance du mouvement "Sound of silence" sur Auvio

Le mouvement « Sound of Silence » est né il y a quelques jours pour dénoncer les problèmes dans les secteurs culturels et événementiels liés à la crise sanitaire. Les organisateurs d'événements, maisons culturelles, travailleurs du secteur et sympathisants ont voulu dénoncer "leur impuissance", le manque de perspective et le silence des autorités. On en parle avec Jean-Marc PITANCE, indépendant éclairagiste depuis 1995. Investi dans l'ATPS, organisation qui défend et essaie de fédérer le milieu en FWB.