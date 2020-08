L'incontournable : Rencontre avec les Yellowstraps sur Auvio

Le groupe de néo soul bruxellois « Yellowstraps » devait se produire au festival Pukkel Pop cette année. Le covid étant passé par là, toutes leurs dates d’été se sont vues annulées les unes après les autres. Mais le duo de frères d’origine Rwandaise, n’a pas voulu en rester là. Ils ont décidé de créer le « Yellockdown Project », et ont (pour le moment) sorti 10 featurings depuis le début du confinement. On en parle avec Alban MURENZI et Yvan MURENZI, à l’origine du groupe.