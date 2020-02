Pendant plus d'un an, le réalisateur Benoît Vlietinck et son équipe ont suivi la chanteuse Typh Barrow en tournée sur les plus grandes scènes belges et en préparation de son nouvel album, intitulé " Aloha ". En résulte le documentaire "Typh Barrow, d'une voix à l'autre". Benoît VLIETINCK, réalisateur RTBF viendra nous en parler.