L'incontournable : "Laëtitia" de Jean-Xavier de Lestrade sur Auvio

L'Actu culturelle. Himad MESSOUDI nous chronique Laëtitia. Inspirée de faits réels, cette mini-série adaptée du roman "Laëtitia ou la fin des hommes" de Ivan Jablonka revient sur l'affaire Laëtitia Perrais qui, en 2011, a été enlevée à 50 mètres de chez elle, avant d’être poignardée et étranglée. Ce drame va réactiver le débat sur la récidive et se transformer en affaire d'Etat. Réalisée par Jean-Xavier de Lestrade (Oscar du Meilleur documentaire pour "Un coupable idéal") et coproduite par la RTBF, "Laëtitia" est à découvrir lors de 3 soirées, dès le mercredi 29 janvier à 20h20 sur La Une.