L'incontournable : Le récit qui dénonce le techno-cocon sur Auvio

Après deux romans au succès retentissant et un recueil de nouvelles, Alain DAMASIO revient avec un nouveau roman d'anticipation plus que jamais dans l'air du temps : "Scarlett et Novak" (Ed. Rageot). Avec ce dernier roman, l'auteur plonge ses lecteurs et lectrices dans un futur proche et fluide où il dénonce les excès des nouvelles technologies - ce qu'il appelle le "techno-cocon" - qui ont de plus en plus d'emprise sur nos existences.