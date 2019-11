Cap sur l’Amérique Latine et plus précisément sur le Salvador. Thierry nous parlera des Douze naissances de Miguel Marmol, du dessinateur espagnol Dani Fano, paru chez Rackham. Miguel Marmol, qui donne son titre au livre, a bel et bien existé. Nous verrons ensemble comment il est né douze fois et surtout, ce que cet homme né en 1905, a amené à son pays.