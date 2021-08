Un théâtre de rue dans la verdure de la Cambre

L'Actu culturelle : Après une annulation en 2020, le Festival Théâtres Nomades proposera 4 jours de spectacles hauts en couleurs, du 19 au 22 août prochains. Pour cette nouvelle et quatorzième édition, il prendra ses quartiers au Bois de la Cambre, au coeur du poumon vert de la capitale et dans un espace ouvert à tous et toutes. Nouveau lieu, nouvelle implantation, mais une philosophie qui reste la même. On en parle avec Jamal YOUSSFI, directeur artistique de la Compagnie des Nouveaux Disparus.