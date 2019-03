L’incompréhensible bourde sexiste de la semaine - Les Décodeurs / Tendances Pub - 17/03/2019

Frédéric Brébant revient avec un nouvel éclairage sur la campagne du Temps des Cerises chez Galeria Inno qui a secoué les réseaux sociaux cette semaine : dès mardi, on a vu apparaitre dans les abribus une paire de fesses, féminines, en jeans, accompagnée du slogan « Liberté, égalité, beau fessier ». Sauf qu’il s’agit en fait d’une fabuleuse bourde : à l’origine, la campagne montrait un fessier féminin et un fessier masculin sur la même image, ce qui changeait complètement le message. Comment les publicitaires et la marque ont-ils pu laisser passer cela ?

Émission Les Décodeurs RTBF