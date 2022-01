Il était une fois, un courageux guerrier qui, grâce à son extrême ingéniosité, avait mis fin à « la guerre de Troie ». Ce guerrier s'appelait Ulysse et il lui tardait de retrouver sa belle épouse et son fils. Mais les embûches et les épreuves imposées par les Dieux furent si nombreuses qu'Ulysse passa 10 ans sur le chemin du retour, au gré d'une incroyable épopée !

