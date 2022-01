Pour le trouver, on repère cercueils et chauve-souris. Et pour le contrer, ail et crucifix seront de la partie. Vampire, Nosferatu, non-mort, buveur de sang… nombreuses sont les légendes qui l’entourent depuis toujours. Dracula a bel et bien existé, sous le nom de Prince Vlad Tepes le 3ème. Mais qu’est-ce qui lui a valu le titre de prince des vampires ?