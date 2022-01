Voici venir un cheval-fée, force de la nature et symbole d’aventure. Sculptures, statues, bas-reliefs, toponymes, sa légende est bien ancrée dans nos régions belges. On raconte même qu’il galoperait toujours au cœur de la forêt ardennaise... Alors, en selle, partons à la découverte du patrimoine folklorique de Belgique ! Et peut-être aurons-nous l’honneur de croiser le magique cheval Bayard.