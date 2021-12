L'Histoire surprenante des Contes de Fées : Robin des Bois sur Auvio

Jean-Louis Lahaye revisite contes de fées et légendes. Pocahontas, Aladdin, Manneken-Pis, la Reine des neiges, le cheval Bayard... Au fil du temps, certains contes se sont débarrassés de leur morale austère pour prendre une tournure plus féérique. Jean-Louis nous emmène dans les coulisses de ces histoires pour en dévoiler la face cachée. L'histoire surprenante de 10 contes et légendes.

L'Histoire surprenante des Contes de Fées, du 27 décembre 2021 au 7 janvier 2022, de 14h00 à 14h30.

Casting et équipe Animateur Jean-Louis LAHAYE