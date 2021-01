L'Histoire surprenante des Contes de Fées : Le Magicien d'Oz sur Auvio

Jean-Louis Lahaye revisite nos contes de fées! Cendrillon, Peter Pan, La Petite Sirène, Blanche-Neige... Au fil du temps, certains contes se sont débarrassés de leur morale austère pour prendre une tournure plus féérique. Jean-Louis nous emmène dans les coulisses de nos contes pour en dévoiler la face cachée. Amour, aventure, magie, bien sûr! Mais aussi cannibalisme, meurtres, suicides. L'histoire, surprenante et réaliste, de 10 contes et leurs secrets.