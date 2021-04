En Inde, les contaminations au Covid 19 montent en flèche, ce qui pousse le gouvernement à accélérer le rythme de la vaccination… et ralentit par la même les exportations de vaccins à l’étranger, dans le but de les utiliser en Inde. On analyse les causes de cette situation avec Sébastien Farcis, correspondant RTBF en Inde.