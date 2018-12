L'histoire de la Techno - Entrez sans frapper - 06/12/2018

Le journaliste, écrivain, animateur radio et DJ français, Jean-Yves Leloup pour son livre "Techno 100 : Classiques, hits et raretés" (Le Mot et le Reste). Il sera le commissaire de l'expo « Rêve électro : De Kraftwerk à Daft Punk » à la Philharmonie de Paris du 9 avril au 11 août 2019. Bernard Dobbeleer sera aussi des nôtres.



La techno, l'un des genres fondateurs de la scène électronique actuelle, est née au croisement des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Dédiée au dancefloor, puissante, martelée, aux timbres futuristes et industriels, elle possède aussi une face plus mélodieuse et mélancolique et ce, dès son émergence à Détroit, parmi une communauté de musiciens noirs américains visionnaires. L'auteur s'attarde d'abord à définir le genre, questionner son esthétique, son imaginaire et son histoire, dont les premières ébauches remontent aux années soixante-dix, chez des artistes comme Kraftwerk, Yellow Magic Orchestra, Front 242 ou Man Parrish.



Par la suite, il dresse la liste de cent disques essentiels, qu'il s'agisse de tubes historiques (signés Richie Hawtin, Underworld, Laurent Garnier, Daft Punk, Slam ou Aphex Twin), de maxis emblématiques qui ont marqué l'âge d'or des années quatre-vingt-dix (Dave Clarke, Green Velvet, Maurizio), de titres parfois méconnus issus de la période plus underground des années deux mille (avec Âme, Ellen Allien ou Nathan Fake) et le formidable renouveau actuel d'un genre (avec Steffi, Rone ou Recondite) qui depuis le début des années deux mille dix, n'a jamais compté autant d'adeptes.

