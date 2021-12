L'Histoire continue : Rumble in the jungle, l'histoire du combat de boxe qui allumé tout Kinshasa sur Auvio

Voici l’histoire d’une soirée incroyable qui a marqué les congolais à jamais. L’histoire d’un combat de boxe entre Mohammed Ali et Georges Foreman, le combat du siècle, le combat des titans : le Rumble in the jungle. Un combat payé par le Maréchal Mobutu et qui a allumé Kinshasa et tout le Zaïre en 1974. Invités: Barly Baruti, dessinateur de BD belgo-congolais et Benoit Feyt, journaliste à la rédaction internationale de la RTBF Présentation : Bertrand Henne et Hélène Maquet Réalisation : Bao-Anh Dinh