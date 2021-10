Comment une panne électrique a fait naître le hip-hop à New-York

L’Histoire tient parfois à pas grand-chose : Une nuit caniculaire. La foudre qui s’abat sur une cabine électrique. Une panne de courant géante qui éteint New-York. Et l'étincelle qui allume une poudrière qui n’attendait qu’à exploser. Cet épisode raconte l’incroyable histoire d’une folle nuit new-yorkaise qui accouché d’un mouvement culturel révolutionnaire : le hip hop. Cette nuit-là, dans les quartiers pauvres du Bronx ou de Harlem, les habitants à bout de nerfs, ont pillé des magasins pendant toute une nuit. Certains y ont volé des platines, des tables de mixage, des haut-parleurs. Quelques mois plus tard, les groupes de hip-hop explosaient dans New-York, grâce au matériel volé. Notre invité : Thomas Duprel aka Akro. Ancien membre du groupe Starflam, il est aujourd’hui à la tête de Tarmac, média digital de la RTBF, consacré aux cultures urbaines. Présentation : Bertrand Henne et Hélène Maquet Réalisation : Bao-Anh Dinh