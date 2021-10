L'histoire continue : Standard Waterschei, carte noir pour le foot belge.

La corruption dans le monde du foot n'a rien de nouveau. On en retrouve la trace depuis très longtemps. C’est dans les années 60 que cela commence à faire du bruit. Mais dans les années 80 les affaires éclatent au grand jour. Elles concernent parfois les plus grands clubs. Nous avons décidé de revenir sur l’affaire qui à sans doute faire couler le plus d’encre. Celle du match Standard-Waterschei en 1982, qui à permis aux Liégeois de devenir champions de Belgique pour la 7 fois de leur histoire. Le club Liégeois à son apogée avoue avoir acheté le match. Il va payer durement sa révélation et connaitre un déclin durable. Cette affaire est frappante et emblématique. Invités: Thomas Bricmont journaliste à l'hebdomadaire Sport Foot Magazine et Thierry Luthers journaliste sportif à la RTBF. Présentation : Bertrand Henne et Hélène Maquet Réalisation : Bao-Anh Dinh