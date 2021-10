L'Histoire continue : Ivre, il provoque une Daerdenmania. sur Auvio

Octobre 2006, dans les studios de RTC, la chaîne locale liégeoise, c'est petits fours et sandwiches mous. Les résultats des élections communales sont connus. Les femmes et les hommes politiques défilent. Michel Daerden, arrive, tout content d'avoir triomphé à Ans. Il aperçoit une caméra de la RTBF. Il exige de la journaliste de pouvoir passer à l'antenne immédiatement. Menaçant, insultant il devra pourtant attendre son tour. Mais quand il viendra, une minute et trois secondes vont le faire entrer dans une autre dimension.



Visiblement ivre Michel Daerden, évoque des "grraaands accooords", un "scoooore extraaaaordinaire". Sa prestation prête à sourire. On se moque gentiment de son côté clown. Il se rend ensuite sur le plateau de RTC, la chaîne locale. Il est interrogé au côté de son fils Frédéric Daerden. Entre les deux passages, il enfile quelques verres de rouge supplémentaires. Sur RTC Michel Daerden dissipe les quelques doutes qui restaient, il est bien ivre. Il explique un score plus élevé que prévu par les sondages : "Le Monde de gauche comprend tout ce que j'ai fait pour lui". Quand il cherche à expliquer le score de son fils, il parvient à peine à prononcer le mot "Frédéric".

