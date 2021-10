L'Histoire continue : sur Auvio

Une histoire de passion, d'amitié, de bière, de drogue et de fête. Une histoire, aussi, de violence et d'amour de la violence, née dans les tribunes des stades de foot, dans cet épisode de L'histoire continue.

Plongée dans l'histoire du hooliganisme belge : De la guerre des sides au free fight dans les bois, en passant par la délinquance et le grand banditisme.



Invité : Barthélémy Gaillard, auteur avec Louis Dabir de "Gang Of Brussels", un livre paru aux éditions Cherche Midi



Présentation : Hélène Maquet et Bertrand Henne



Réalisation : Jonathan Remy

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE

Bertrand HENNE Animateur Hélène MAQUET