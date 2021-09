L'Histoire continue : L'histoire continue : quand les Belges ont dit non au nucléaire sur Auvio

Dans les prochaines semaines la Belgique va décider de confirmer ou non la sortie du nucléaire en 2025. C'est à dire de décider de prolonger ou non certains réacteurs nucléaires construits dans les années 70. Or, on ne peut pas comprendre la décision belge de sortir du nucléaire sans revenir dans ces années-là. Chez nous, comme ailleurs en Europe et aux Etat Unis est né un mouvement de contestation populaire. En 1978, un référendum à lieu à Andenne à propos de la construction d'un nouvelle centrale nucléaire, le non l'emporte largement. En 1979 a lieu le premier accident nucléaire important connu, aux USA à Three Mile Island. Un accident qui suscite la panique, à tel point que la ville de Huy décide de fermer d'autorité la centrale de Tihange.



Invité : Simon Zareba, responsable du centre d'archive d'ETOPIA



Présentation : Bertrand Henne et Hélène Maquet



Réalisation : Jonathan Remy

