L'Histoire continue : 20 ans après l'assassinat de Massoud, le retour des Talibans... et des djihadistes ? sur Auvio

Le 9 septembre 2001, le Commandant Massoud, chef de guerre afghan, était assassiné dans les montagnes du nord du pays. Deux hommes recrutés par Al-Qaida, deux tunisiens munis de passeports belges ont fait exploser une caméra piégée. Vingt ans plus tard, l'Histoire Continue raconte cet épisode de l'histoire afghane qui marque le début d'un cycle de violence : attentats du 11 septembre, guerre d'Afghanistan, puis chute de Kaboul et reprise par les Talibans, cet été.

Qui sont les Talibans ? Ont-ils changé ? L'Afghanistan pourrait-il redevenir une basse arrière du djihadisme international ? Nos deux invités répondent à ces questions : Hadja Labib, journlaiste à la RTBF et Nicolas Gosset, chercheur à l'École royale militaire, spécialiste de la géopolitique de l'Asie Centrale.

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE

Bertrand HENNE Animateur Hélène MAQUET