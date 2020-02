Le Mug - Invité 2 : 11 artistes internationaux au Mima : ZOO sur Auvio

ZOO, la nouvelle expo du Mima qui présente les œuvres anthropomorphes de 11 artistes internationaux issus d’horizons différents : du monde des galeries mais aussi du graphisme, de l'illustration, du graffiti, du tatouage et du skateboard, et ce afin d’offrir un panorama sur l'anthropomorphisme contemporain En parle avec Raphael Cruyt, commissaire de l’expo et directeur artistique du MIMA, dont il est l'un des 4 fondateurs.