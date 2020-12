Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'exposition "Warhol - The American Dream Factory", à voir à La Boverie, à Liège, jusqu'au 28 février 2021. On en parle avec François Henrard, directeur des projets chez Tempora (agence en charge du commissariat de l'exposition) et Vincent Delvaux, conseiller scientifique, commissaire associé. L'exposition rassemble les œuvres les plus célèbres d'Andy Warhol, provenant des plus grands musées du monde et de collections privées de premier rang, tout comme des documents rares exposés pour la première fois. De quoi dessiner un portrait vivant de 40 ans d'histoire de cette Amérique dont l'artiste a su capter l'âme comme nul autre de ses contemporains. De quoi aussi faire battre le cœur de La Boverie au rythme des folles nuits de Manhattan, lorsque musiciens, poètes, acteurs et excentriques de tous bords se retrouvaient à la Factory.