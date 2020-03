Le Mug - Invité 2 : Une exposition "impossible" à découvrir jusqu’au 14 mars sur Auvio

L’exposition « Raphaël : une exposition impossible » à découvrir jusqu’au 14 mars 2020 à The Square – Brussels Convention Center, au Mont des Arts. Elle a été imaginée par le conservateur Renato Parascandolo et le directeur scientifique Ferdinando Bologna récemment décédé, permet d’admirer 45 œuvres de Raphaël exposées dans 17 pays différents, dont une reproduction grandeur nature de la fresque de l'École d'Athènes. Raphaël eut une carrière brillante mais brève puisqu’il est décédé à seulement 37 ans. On découvre l’expo en compagnie de Antonella Passarani, responsable des activités de la rég