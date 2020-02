Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'exposition « Pico Bogue en famille », à voir au Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles jusqu'au 31 mai. On en parle avec le dessinateur et coloriste de bande dessinée belge Alexis Dormal, le créateur du personnage de Pico Bogue. Dans cette série originale signée par des auteurs belges et français, Alexis Dormal met en image les récits de Dominique Roques, sa maman. Leur œuvre s'inspire de leur quotidien mais aussi de personnages comme Calvin & Hobbes ou Mafalda. Complices, mère et fils créent un univers tendre, vif et malicieux, mis en couleur à l'aquarelle pour encore plus de fluidité et de spontanéité.