Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'exposition « Great Black Music » présentée aux Halles de Schaerbeek jusqu'au 17 janvier 2021. On en parle avec son commissaire, Marc Benaïche. Quatre cents ans de terreur raciale n'ont pas empêché une immense explosion de créativité et de liberté. La saga des musiques noires façonne la culture populaire mondiale, et transcende toute conception ethniciste ou nationaliste : elle est tout à la fois africaine, américaine, caribéenne, européenne. Traversant les siècles et les continents, elle a laissé à chaque génération son lot d'émotions et de mémoires marquées par un refrain indélébile, une vibration ou un groove inimitable. Recréée spécialement pour les Halles, l'exposition Great Black Music retrace cette formidable épopée culturelle.