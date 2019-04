L'expo Didier Comès - Entrez sans frapper - 16/04/2019

L'expo "Comès. L'encrage ardennais" est à voir jusqu'au 5 janvier 2020 à l'Abbaye de Stavelot.



Dans ses premiers albums puis dans ses romans graphiques, Didier Comès a mis en scène, parfois en une approche immédiate, parfois de manière indirecte, des pratiques qui relèvent de la sorcellerie ou de croyances magico-religieuses. Le contexte ardennais de Silence ou de La Belette, notamment, révèle ainsi des survivances de cultes préhistoriques et de chamanisme que l'on rencontre aussi dans des cultures lointaines. À travers toute l'œuvre de Didier Comès, Albert Moxhet, ami de l'auteur, mais aussi familier des traditions ardennaises et des peuples premiers, a recherché les éléments qui témoignent des larges connaissances qui ont guidé Didier Comès dans la création de ses albums. Un aperçu de la sorcellerie en Ardenne et des rapprochements avec des cultes anciens parfois encore en honneur dans des cultures contemporaines articulent ce premier ouvrage, amplement illustré, consacré à l'ethnologie ardennaise telle qu'elle transparaît dans l'œuvre de Didier Comès.



On en parle avec le directeur de l'abbaye de Stavelot, Virgile Gauthier.

