L'Europe au quotidien - Grèce : une nouvelle route pour les migrants - 05/05/2019

Notre séquence “l’Europe au quotidien” vous emmène à présent en Grèce. A la frontière turque. A Evros, plus particulièrement. D’après un récent rapport de l’agence Frontex, le nombre de migrants passant la frontière en Europe orientale a augmenté de 32%, en une année seulement. Cette route est désormais privilégiée par les migrants. Ils étaient 42000 en 2017 et près de 56000 en 2018. Pourquoi les migrants optent souvent pour la région du fleuve Evros plutôt que la traversée des îles, plus au sud ? Nos envoyés spéciaux, Vincent Van Hove et Quentin Warlop, se sont rendus sur place. (R)