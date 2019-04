L'Europe au quotidien - Pologne : le paradoxe européen - 28/04/2019

La Pologne se prépare, tout comme la Belgique, aux élections européennes. Notre reportage européen du jour se penche sur un curieux paradoxe : La relation d’amour/rejet de nombreux polonais envers l’Europe. Les sondages montrent une population polonaise assez europhile... Et malgré cela, les derniers scrutins montrent une poussée nationaliste. Le parti au pouvoir “droit et justice”, le PIS garde 35 à 40% des intentions de votes… Alors qu’il est en froid avec l’Union. Un reportage de Myriam Baele réalisé avec Christophe Bernard et Christophe Zenko. (R)