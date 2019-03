Le flou intégrale qui règne à Londres autour du Brexit a évidemment un impact sur les Britanniques et notamment les habitants de la capitale. A chaque soubresaut, ils sont nombreux à accuser le coup... Frustration, ras-le-bol, parfois de la tristesse. Le Brexit a un cout aussi émotionnel, et c'est ce que Myriam Baele et Arnaud Verniers ont pu constater en déambulant dans les rues de Londres. (R)