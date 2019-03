C'est l'heure de notre reportage européen.... Avec aujourd’hui un exemple d'effet papillon... On va parler de l'"arrêt Matzac"... du nom de Rudi Matzac, qui est pompier volontaire à Nivelles.

Il y a un an, la cour de justice de l'Union Européenne lui donnait raison, à lui et à 36 autres pompiers volontaires. Cet arrêt concerne leur cas précis mais, Myriam Baele l’a constaté, il a une portée bien plus large : il a de quoi remuer l'organisation de services de secours dans toute l'union européenne...