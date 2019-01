L'Europe au quotidien - Brexit : fragilisation de la paix en Irlande ? - 20/01/2019

Notre reportage cette semaine nous emmène en Irlande du Nord… On dit beaucoup que le Brexit pourrait y ébranler la paix... Est-il vrai que renforcer la frontière entre l’Irlande du Nord (UK) et la république d’Irlande, au sud (UE) pourrait fragiliser cette paix ? Si oui, comment ce fait-il qu'elle reste fragile, 20 ans après la signature de l’accord de paix du Vendredi Saint? Est-ce que les différentes générations de Nord Irlandais restent imprégnées, de la même façon, du conflit entre républicains, catholiques, et unionistes, protestants, qui a duré 30 ans? Pour s’en rendre compte, Myriam